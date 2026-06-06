Сечин: дисбаланс в энергетике привел к подорожанию энергии в США и Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Сечин заявил, что отсутствие баланса в развитии энергосистемы привело к росту цен на электроэнергию в США и Европе.
- Цены на электроэнергию в США за последние 5 лет выросли более чем на 30%, в Европе — на 35–45% для разных потребителей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Отсутствие баланса в развитии энергосистемы уже привело к росту цен на электроэнергию в США и Европе за последние 5 лет, рассказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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"Отсутствие сбалансированного подхода к развитию энергосистемы уже привело к росту цен на электроэнергию: в США за последние 5 лет – более чем на 30%, в Европе – на 35–45% для разных потребителей", - сказал он, выступая на ПМЭФ с докладом "Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.