Сечин: дисбаланс в энергетике привел к подорожанию энергии в США и Европе

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"Отсутствие сбалансированного подхода к развитию энергосистемы уже привело к росту цен на электроэнергию: в США за последние 5 лет – более чем на 30%, в Европе – на 35–45% для разных потребителей", - сказал он, выступая на ПМЭФ с докладом "Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?".