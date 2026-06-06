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Сечин: американские компании стали бенефициарами Ближневосточного кризиса - РИА Новости, 06.06.2026
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10:41 06.06.2026 (обновлено: 10:50 06.06.2026)
Сечин: американские компании стали бенефициарами Ближневосточного кризиса

Сечин: американские компании стали бенефициарами кризиса на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Игорь Сечин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Сечин заявил, что главным бенефициаром ближневосточного кризиса стали американские нефтегазовые компании.
  • Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти на мировой рынок.
  • Из-за этого в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Главным бенефициаром ближневосточного кризиса стали американские нефтегазовые компании, а экспорт углеводородов из США бьет все рекорды, рассказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом на ПМЭФ.
«
"Главным бенефициаром, безусловно, стали американские компании, получившие неконкурентные преимущества и возможность организации поставок по высоким ценам. Американский экспорт углеводородов бьет все рекорды", - сказал он, комментируя ситуацию перекрытия Ормузского пролива.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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