Сечин: американские компании стали бенефициарами Ближневосточного кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ Игорь Сечин заявил, что главным бенефициаром ближневосточного кризиса стали американские нефтегазовые компании.

Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти на мировой рынок.

Из-за этого в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Главным бенефициаром ближневосточного кризиса стали американские нефтегазовые компании, а экспорт углеводородов из США бьет все рекорды, рассказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом на ПМЭФ.

« "Главным бенефициаром, безусловно, стали американские компании, получившие неконкурентные преимущества и возможность организации поставок по высоким ценам. Американский экспорт углеводородов бьет все рекорды", - сказал он, комментируя ситуацию перекрытия Ормузского пролива.

Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.