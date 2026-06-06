Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская экономика демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
- По его словам, ситуация в стране опровергает распространенные на Западе прогнозы относительно последствий санкций.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российская экономика демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться вопреки санкционному давлению Запада, заявил РИА Новости на ПМЭФ депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
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"Я считаю, что Россия, вопреки тому, что говорят на Западе, российская экономика процветает, несмотря на санкции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ситуация в России опровергает распространенные в западных странах прогнозы относительно последствий ограничительных мер.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.