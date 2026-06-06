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Рылов признался, что не хочет работать тренером после завершения карьеры - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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18:49 06.06.2026
Рылов признался, что не хочет работать тренером после завершения карьеры

Пловец Рылов: не хочу быть тренером и стоять еще 20 лет у бортика

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийский пловец Евгений Рылов
Российский пловец Евгений Рылов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Рылов заявил, что не хочет становиться тренером, так как это психологически тяжело.
  • Евгений Рылов завершил спортивную карьеру на чемпионате России в Казани.
  • Рылов объяснил, что решение о завершении карьеры пришло к нему постепенно, и 2025 год был очень тяжелым для него.
КАЗАНЬ, 6 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил журналистам, что не хочет становиться тренером, поскольку психологически это очень тяжело.
В субботу на чемпионате России в Казани Рылов завершил спортивную карьеру. На его счету золото Олимпийских игр в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине.
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"Я могу делиться опытом, давать наставления на короткий срок. Но не готов двадцать лет стоять у бортика и вести двух-трех человек до Олимпийских игр. Психологически тренер переживает намного больше, чем спортсмен. Я рад, что смог красиво попрощаться и всех поблагодарить", - сказал Рылов.
"Решение о завершении пришло ко мне постепенно. Плюс 2025 год был очень тяжелым: подготовка шла полным ходом, а перед последним стартом я заболел. Со мной такого никогда не случалось, обычно я выкарабкивался. А тут не сложилось. И в следующей подготовке я начал ловить себя на мысли, что хочу домой, к жене и ребенку", - уточнил Рылов.
Российский пловец Евгений Рылов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Рылов завершил карьеру
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