Рылов признался, что не хочет работать тренером после завершения карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгений Рылов заявил, что не хочет становиться тренером, так как это психологически тяжело.
- Евгений Рылов завершил спортивную карьеру на чемпионате России в Казани.
- Рылов объяснил, что решение о завершении карьеры пришло к нему постепенно, и 2025 год был очень тяжелым для него.
КАЗАНЬ, 6 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил журналистам, что не хочет становиться тренером, поскольку психологически это очень тяжело.
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"Я могу делиться опытом, давать наставления на короткий срок. Но не готов двадцать лет стоять у бортика и вести двух-трех человек до Олимпийских игр. Психологически тренер переживает намного больше, чем спортсмен. Я рад, что смог красиво попрощаться и всех поблагодарить", - сказал Рылов.
"Решение о завершении пришло ко мне постепенно. Плюс 2025 год был очень тяжелым: подготовка шла полным ходом, а перед последним стартом я заболел. Со мной такого никогда не случалось, обычно я выкарабкивался. А тут не сложилось. И в следующей подготовке я начал ловить себя на мысли, что хочу домой, к жене и ребенку", - уточнил Рылов.