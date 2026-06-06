Рылов признался, что не хочет работать тренером после завершения карьеры

"Я могу делиться опытом, давать наставления на короткий срок. Но не готов двадцать лет стоять у бортика и вести двух-трех человек до Олимпийских игр. Психологически тренер переживает намного больше, чем спортсмен. Я рад, что смог красиво попрощаться и всех поблагодарить", - сказал Рылов.

"Решение о завершении пришло ко мне постепенно. Плюс 2025 год был очень тяжелым: подготовка шла полным ходом, а перед последним стартом я заболел. Со мной такого никогда не случалось, обычно я выкарабкивался. А тут не сложилось. И в следующей подготовке я начал ловить себя на мысли, что хочу домой, к жене и ребенку", - уточнил Рылов.