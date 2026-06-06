Рылов назвал россиян, способных взять золото Олимпиады-2028 в плавании

КАЗАНЬ, 6 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил журналистам, что среди российских пловцов хорошие шансы на золото Игр 2028 года в Лос-Анджелесе имеют Климент Колесников, а также Иван Гирев и Егор Корнев.