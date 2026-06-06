Рылов назвал россиян, способных взять золото Олимпиады-2028 в плавании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгений Рылов считает, что Климент Колесников, Иван Гирев и Егор Корнев имеют хорошие шансы на золото Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
- Олимпиада пройдет с 14 по 30 июля 2028 года.
КАЗАНЬ, 6 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил журналистам, что среди российских пловцов хорошие шансы на золото Игр 2028 года в Лос-Анджелесе имеют Климент Колесников, а также Иван Гирев и Егор Корнев.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
"Учитывая, что появилась дистанция 50 метров, шансы есть у Климента. Надеюсь на Ваню Гирева и Егора Корнева. Еще Мирон Лифинцев на спине, брасс - Кирилл Пригода, но брасс сейчас нестабилен. Последняя Олимпиада показала, что ребята выступили хуже, непонятно почему. Мне тяжело анализировать, я не брассист и не баттерфляист. По кролю еще могу, а по другим стилям - нет", - сказал Рылов.