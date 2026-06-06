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Рылов назвал россиян, способных взять золото Олимпиады-2028 в плавании - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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18:41 06.06.2026 (обновлено: 18:43 06.06.2026)
Рылов назвал россиян, способных взять золото Олимпиады-2028 в плавании

Рылов: сразу несколько российских пловцов могут взять золото Олимпиады-2028

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОлимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов
Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Рылов считает, что Климент Колесников, Иван Гирев и Егор Корнев имеют хорошие шансы на золото Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
  • Олимпиада пройдет с 14 по 30 июля 2028 года.
КАЗАНЬ, 6 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил журналистам, что среди российских пловцов хорошие шансы на золото Игр 2028 года в Лос-Анджелесе имеют Климент Колесников, а также Иван Гирев и Егор Корнев.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
"Учитывая, что появилась дистанция 50 метров, шансы есть у Климента. Надеюсь на Ваню Гирева и Егора Корнева. Еще Мирон Лифинцев на спине, брасс - Кирилл Пригода, но брасс сейчас нестабилен. Последняя Олимпиада показала, что ребята выступили хуже, непонятно почему. Мне тяжело анализировать, я не брассист и не баттерфляист. По кролю еще могу, а по другим стилям - нет", - сказал Рылов.
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СпортПлаваниеЕвгений РыловКлимент КолесниковКирилл Пригода
 
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