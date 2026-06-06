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Россия отобьет охоту Запада бросаться на нее с оружием, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.06.2026
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Россия отобьет охоту Запада бросаться на нее с оружием, заявил Кобяков

Кобяков: Запад снова решил возродить фашизм, память оказалась короткой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ Антон Кобяков
Советник президента РФ Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник президента РФ Антон Кобяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антон Кобяков заявил, что Запад решил возродить фашизм.
  • Он подчеркнул, что Россия навсегда отобьет охоту "бросаться на нее с оружием".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Запад опять решил возродить фашизм, память оказалась короткая, но Россия отобьет охоту бросаться на нее с оружием, заявил в субботу советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
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"Сегодня Запад опять решил возродить фашизм, память оказалась короткая. Но мы помним и чтим нашу историю, и всегда будем против любой реинкарнации фашизма", - сказал Кобяков.
"Если так называемые партнеры сегодня, как и 85 лет назад, думают, что историческая спираль и поход их на Восток снова приведут к уничтожению множества русских, то они заблуждаются. В этот раз с нашей стороны будут задействованы другие средства обороны. Мы навсегда отобьем охоту бросаться на Россию с оружием", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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