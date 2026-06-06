Риттер рассказал, почему Украина не получит ракеты Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Украина не получит ракеты Patriot.

По мнению Риттера, США больше не будут слепо поддерживать Украину и испытывают все большее раздражение в ее отношении.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Украина не получит ракеты Patriot, потому что США они нужны больше, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Украина не получит ракеты Patriot, потому что США нужны Patriot больше, чем Украина их заслуживает. Я имею в виду, что США больше не будут слепо поддерживать Украину", - сказал Риттер агентству на полях ПМЭФ.

Более того, как отметил экс-разведчик, США испытывают все большее раздражение в отношении Украины.

Ранее Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.