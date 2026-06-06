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Риттер рассказал, почему Украина не получит ракеты Patriot - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
05:02 06.06.2026
Риттер рассказал, почему Украина не получит ракеты Patriot

Риттер: Украина не получит ракеты Patriot, потому что США они нужны больше

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСкотт Риттер
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Скотт Риттер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Украина не получит ракеты Patriot.
  • По мнению Риттера, США больше не будут слепо поддерживать Украину и испытывают все большее раздражение в ее отношении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Украина не получит ракеты Patriot, потому что США они нужны больше, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Украина не получит ракеты Patriot, потому что США нужны Patriot больше, чем Украина их заслуживает. Я имею в виду, что США больше не будут слепо поддерживать Украину", - сказал Риттер агентству на полях ПМЭФ.
Более того, как отметил экс-разведчик, США испытывают все большее раздражение в отношении Украины.
Ранее Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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