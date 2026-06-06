Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе, на которой обсуждалось развитие территории.
- Также президент встретился с Людмилой Нарусовой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей вопросы развития территории.
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"Вчера вечером по завершении программы своего участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым, обсуждались наиболее актуальные вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы этого важнейшего субъекта Российской Федерации. Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей", — рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он отметил, что с Руденей они затронули тему развития федерального округа в более широком контексте.
Песков также сообщил, что президент сегодня встретился с Людмилой Нарусовой — вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, 90 лет со дня рождения которого будет отмечаться в 2027 году.
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"Владимир Путин обсудил с Нарусовой различные вопросы, связанные сформированием оргкомитета по проведению празднования в честь этой знаменательной даты и другие сопутствующие вопросы", — добавил представитель Кремля.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.