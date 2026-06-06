Путин провел встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей вопросы развития территории.

Он отметил, что с Руденей они затронули тему развития федерального округа в более широком контексте.