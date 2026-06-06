Рейтинг@Mail.ru
Путин провел встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 06.06.2026 (обновлено: 21:08 06.06.2026)
Путин провел встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе

Путин провел встречу с полпредом в СЗФО Руденей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе, на которой обсуждалось развитие территории.
  • Также президент встретился с Людмилой Нарусовой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей вопросы развития территории.
«
"Вчера вечером по завершении программы своего участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым, обсуждались наиболее актуальные вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы этого важнейшего субъекта Российской Федерации. Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей", — рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Диана Шошоакэ на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Депутат из Румынии рассказала на ПМЭФ, что написала в письме Путину
Вчера, 12:49
Он отметил, что с Руденей они затронули тему развития федерального округа в более широком контексте.
Песков также сообщил, что президент сегодня встретился с Людмилой Нарусовой — вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, 90 лет со дня рождения которого будет отмечаться в 2027 году.
«
"Владимир Путин обсудил с Нарусовой различные вопросы, связанные сформированием оргкомитета по проведению празднования в честь этой знаменательной даты и другие сопутствующие вопросы", — добавил представитель Кремля.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
На Западе внезапно отреагировали на заявление Путина на ПМЭФ
Вчера, 12:11
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинИгорь РуденяДмитрий ПесковСанкт-ПетербургЛюдмила Нарусова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала