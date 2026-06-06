Воробьев рассказал об эффектах ограничения продажи алкоголя в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Московской области видят положительный эффект от ограничения продажи алкоголя во дворах жилых домов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Власти Московской области видят положительный эффект от ограничения продажи алкоголя во дворах, которая раздражала жителей, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Воробьев.

Продажу алкоголя в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сократили до двух часов в день – с 13.00 до 15.00 с 1 марта 2026 года.

"Алкоголь во дворах раздражал, и мы видим положительный эффект от этого решения", - сказал Воробьев

Губернатор добавил, что власти региона и дальше будут аккуратно следить за ситуацией.