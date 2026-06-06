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Воробьев рассказал об эффектах ограничения продажи алкоголя в Подмосковье - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
02:47 06.06.2026
Воробьев рассказал об эффектах ограничения продажи алкоголя в Подмосковье

Воробьев: власти Подмосковья видят эффект от ограничения продажи алкоголя

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиАндрей Воробьев
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Андрей Воробьев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Московской области видят положительный эффект от ограничения продажи алкоголя во дворах жилых домов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Власти Московской области видят положительный эффект от ограничения продажи алкоголя во дворах, которая раздражала жителей, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Воробьев.
Продажу алкоголя в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сократили до двух часов в день – с 13.00 до 15.00 с 1 марта 2026 года.
"Алкоголь во дворах раздражал, и мы видим положительный эффект от этого решения", - сказал Воробьев.
Губернатор добавил, что власти региона и дальше будут аккуратно следить за ситуацией.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Московская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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