Дмитриев рассказал молодым предпринимателям, что нужно для успеха

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"Вот этот прессинг - очень рано понять, кем ты должен быть, он с нами, и я не уверен, что это правильно. Потому что мир настолько быстро меняется, настолько много происходит изменений, и мало того, мозг молодых людей настолько быстро растет, что решение в 16-17 лет, оно может быть неправильным решением в 23-24", - объяснил Дмитриев.