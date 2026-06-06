Дмитриев рассказал молодым предпринимателям, что нужно для успеха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев заявил, что для успеха молодым предпринимателям важно быть энергичными и заниматься интересным делом.
- Он отметил, что людям важно балансировать между ожиданиями общества и интересным себе занятием.
- Дмитриев считает, что молодым людям не стоит спешить с выбором жизненного пути из-за быстро меняющегося мира и роста мозга.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Молодым предпринимателям важно быть энергичным и заниматься тем, что интересно, потому что интересное занятие дает тот уровень энергии, который необходим для успеха, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на сессии ПМЭФ.
"Важно развивать навыки, важно быть энергичным и важно заниматься тем, что интересно, что может меняться, кстати, во время жизни. Потому что когда ты занимаешься тем, что тебе интересно, это дает тебе тот уровень энергии, тот уровень глубины погружения в вопрос, который необходим для успеха", - сказал он.
Дмитриев отметил, что люди должны "балансировать" между ожиданиями общества и интересным себе занятием.
Помимо этого, по его словам, молодым людям не стоит спешить.
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"Вот этот прессинг - очень рано понять, кем ты должен быть, он с нами, и я не уверен, что это правильно. Потому что мир настолько быстро меняется, настолько много происходит изменений, и мало того, мозг молодых людей настолько быстро растет, что решение в 16-17 лет, оно может быть неправильным решением в 23-24", - объяснил Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.