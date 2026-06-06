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ФРГ запустила бы "Северный поток", если бы хотела, считает депутат АдГ - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
04:07 06.06.2026
ФРГ запустила бы "Северный поток", если бы хотела, считает депутат АдГ

Депутат Котре: ФРГ запустила бы "Северный поток", если бы хотела

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что Германия могла бы запустить «Северный поток», если бы захотела.
  • По мнению Котре, наличие такого трубопровода приносит пользу всем, и Германия должна отстаивать свою позицию внутри ЕС по этому вопросу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Германия запустила бы "Северный поток", если бы хотела, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Если бы Германия захотела снова запустить этот газопровод, то он был бы восстановлен и введен в эксплуатацию. В этом вопросе Германия должна также отстаивать свою позицию внутри ЕС, потому что это просто необходимо и потому что наличие такого трубопровода приносит пользу всем", - заявил Котре на полях ПМЭФ.
Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Депутат АдГ призвал вновь ввести "Северный поток" в эксплуатацию
5 июня, 07:04
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
ФРГ боится провести расследование по "Северному потоку", заявил депутат АдГ
5 июня, 03:16
 
ПМЭФ-2026ГерманияРоссияСШАШтеффен КотреСеймур ХершДмитрий ПесковЕвросоюзГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны США
 
 
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