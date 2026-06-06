Песков прокомментировал приезд делегации США на ПМЭФ

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"Приезд сюда американцев – это, конечно, явление положительное, его можно приветствовать, потому что это международный экономический форум. Но я бы пока на данной стадии сильно не преувеличивал значение этого приезда", - сказал Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ.