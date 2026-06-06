Песков прокомментировал приезд делегации США на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел приезд делегации США на ПМЭФ положительным явлением, но призвал не преувеличивать его значение.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Приезд делегации США на ПМЭФ – это положительное явление, но не надо преувеличивать его значение, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Приезд сюда американцев – это, конечно, явление положительное, его можно приветствовать, потому что это международный экономический форум. Но я бы пока на данной стадии сильно не преувеличивал значение этого приезда", - сказал Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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