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Песков прокомментировал приезд делегации США на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:11 06.06.2026
Песков прокомментировал приезд делегации США на ПМЭФ

Песков призвал не преувеличивать значение приезда американской делегации на ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСессия "Россия – США: диалог культур" на ПМЭФ- 2026
Сессия Россия – США: диалог культур на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел приезд делегации США на ПМЭФ положительным явлением, но призвал не преувеличивать его значение.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Приезд делегации США на ПМЭФ – это положительное явление, но не надо преувеличивать его значение, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Приезд сюда американцев – это, конечно, явление положительное, его можно приветствовать, потому что это международный экономический форум. Но я бы пока на данной стадии сильно не преувеличивал значение этого приезда", - сказал Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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