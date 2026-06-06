Рейтинг@Mail.ru
Советник президента Кобяков оценил участие делегации из ОАЭ в ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
14:10 06.06.2026
Советник президента Кобяков оценил участие делегации из ОАЭ в ПМЭФ-2026

Советник президента Кобяков назвал успешным участие делегации из ОАЭ в ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник президента Российской Федерации Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЭФ-2026
Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник президента России Антон Кобяков назвал успешным участие делегации из ОАЭ на ПМЭФ.
  • Делегацию из ОАЭ на форуме возглавлял министр экономики, всего в ней было более 150 человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Советник президента РФ, председатель организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков назвал успешным участие делегации из ОАЭ на форуме и выразил признательность коллегам за такой интерес.
"Оцениваю как успешный. Министр экономики возглавлял делегацию, всего их было более 150 человек, это является заметным фактором участия в сессиях петербургского форума. Мы признательны коллегам из Эмиратов за этот интерес", - сказал Кобяков на итоговом брифинге, отвечая на вопрос журналиста об оценке опыта участия представителей ОАЭ в ПМЭФ.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Кобяков рассказал, когда пройдет ПМЭФ-2027
Вчера, 13:45
 
ПМЭФ-2026ОАЭРоссияАнтон Кобяков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала