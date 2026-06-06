Советник президента Кобяков оценил участие делегации из ОАЭ в ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советник президента России Антон Кобяков назвал успешным участие делегации из ОАЭ на ПМЭФ.
- Делегацию из ОАЭ на форуме возглавлял министр экономики, всего в ней было более 150 человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Советник президента РФ, председатель организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков назвал успешным участие делегации из ОАЭ на форуме и выразил признательность коллегам за такой интерес.
"Оцениваю как успешный. Министр экономики возглавлял делегацию, всего их было более 150 человек, это является заметным фактором участия в сессиях петербургского форума. Мы признательны коллегам из Эмиратов за этот интерес", - сказал Кобяков на итоговом брифинге, отвечая на вопрос журналиста об оценке опыта участия представителей ОАЭ в ПМЭФ.
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