Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что идея изоляции России провалилась, так как участники со всего мира собрались на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Участники со всего мира собрались на Петербургском международном экономическом форуме, что доказывает, что идея изоляции России провалилась, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
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"Политическая и дипломатическая изоляция России - это провал. Вы видите, что весь мир собрался здесь, в Санкт-Петербурге", - сказал он РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Росконгресс" сообщал, что представители более 130 стран и территорий примут участие в форуме. Впервые за много лет на форум приехала официальная американская делегация, которую возглавил глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.