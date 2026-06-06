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Изоляция России провалилась, заявил евродепутат на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:01 06.06.2026 (обновлено: 13:10 06.06.2026)
Изоляция России провалилась, заявил евродепутат на ПМЭФ

Картайзер: идея изоляции России провалилась, на ПМЭФ собрались со всего мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер на пмэф-2026
Депутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер на пмэф-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что идея изоляции России провалилась, так как участники со всего мира собрались на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Участники со всего мира собрались на Петербургском международном экономическом форуме, что доказывает, что идея изоляции России провалилась, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
«
"Политическая и дипломатическая изоляция России - это провал. Вы видите, что весь мир собрался здесь, в Санкт-Петербурге", - сказал он РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Росконгресс" сообщал, что представители более 130 стран и территорий примут участие в форуме. Впервые за много лет на форум приехала официальная американская делегация, которую возглавил глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026РоссияСШАФернан Картайзер
 
 
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