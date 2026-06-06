Краткий пересказ от РИА ИИ
- На ПМЭФ подписали соглашений более чем на шесть триллионов рублей
- На форуме работали представители 142 стран, а общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Участники ПМЭФ подписали соглашений более чем на шесть триллионов рублей, сообщил ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков.
"На форуме было заключено 1084 соглашения <…> на общую сумму 6,642 триллиона рублей", — заявил он на итоговой пресс-конференции.
Кобяков подчеркнул, что в этом году форум вызвал большой интерес у зарубежной аудитории: на нем работали представители 142 стран.
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"Общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек", — отметил представитель оргкомитета.
Он добавил, что Россия последовательно предлагает сотрудничество партнерам из Африки, Южной Америки и Азии, тогда как Запад выбирает войну.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.