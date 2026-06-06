На ПМЭФ заключили соглашений на 6,6 триллиона рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Участники ПМЭФ подписали соглашений более чем на шесть триллионов рублей, сообщил ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков.

"На форуме было заключено 1084 соглашения <…> на общую сумму 6,642 триллиона рублей", — заявил он на итоговой пресс-конференции.