В ПМЭФ приняли участие представители 142 стран, рассказали в оргкомитете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители 142 стран мира приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил Антон Кобяков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Представители 142 стран мира приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
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"В мероприятиях форума приняли участие представители 142 стран мира", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.