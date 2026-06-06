ПМЭФ-2026: чем удивляли российские регионы посетителей форума

На Петербургском международном экономическом форуме свои стенды представили российские регионы. Каждый при создании собственной площадки постарался привлечь внимание к достижениям в новых технологиях и сохранению местных обычаев и ремесел. О том, что показали регионы России на главном деловом событии года – в фотоленте РИА Новости.