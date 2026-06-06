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ПМЭФ-2026: чем удивляли российские регионы посетителей форума - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:00 06.06.2026 (обновлено: 10:23 06.06.2026)

ПМЭФ-2026: чем удивляли российские регионы посетителей форума

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На Петербургском международном экономическом форуме свои стенды представили российские регионы. Каждый при создании собственной площадки постарался привлечь внимание к достижениям в новых технологиях и сохранению местных обычаев и ремесел. О том, что показали регионы России на главном деловом событии года – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Свой стенд представило Верхневолжье.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Свой стенд представило Верхневолжье.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Каждый мог изучить достижения Тверской области, а также полюбоваться на макет исторического центра.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Каждый мог изучить достижения Тверской области, а также полюбоваться на макет исторического центра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Тверская область показала себя в светлых тонах.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Тверская область показала себя в светлых тонах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Свой стенд показала и Смоленская область. Он был оформлен в оттенках красного, и на нем были представлены алмазы.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Свой стенд показала и Смоленская область. Он был оформлен в оттенках красного, и на нем были представлены алмазы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 11
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Гостей стенда встречали девушки в красно-черных платьях и красных кокошниках.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Гостей стенда встречали девушки в красно-черных платьях и красных кокошниках.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 11
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд Вологодчины был представлен в красно-белых тонах и оформлен с местной айдентикой с кружевными узорами.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Стенд Вологодчины был представлен в красно-белых тонах и оформлен с местной айдентикой с кружевными узорами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Комплимент от Русского Севера – бутерброды с черной икрой.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Комплимент от Русского Севера – бутерброды с черной икрой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 11
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Футуристичным получился стенд Республики Башкортостан.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Футуристичным получился стенд Республики Башкортостан.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 11
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Он соединил в себе будущее и древние традиции Башкирии. Гостей также встречали девушки в традиционных костюмах.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Он соединил в себе будущее и древние традиции Башкирии. Гостей также встречали девушки в традиционных костюмах.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Металлические трубы, представленные на стенде Челябинской области, отсылают к местной металлургической отрасли.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Металлические трубы, представленные на стенде Челябинской области, отсылают к местной металлургической отрасли.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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10 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ПМЭФ-2026ФотоПМЭФТверская областьСмоленская областьВологодская областьРеспублика БашкортостанЧелябинская область
 
 
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