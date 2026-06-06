ПМЭФ-2026: чем удивляли российские регионы посетителей форума

Свой стенд представило Верхневолжье.
Каждый мог изучить достижения Тверской области, а также полюбоваться на макет исторического центра.
Каждый мог изучить достижения Тверской области, а также полюбоваться на макет исторического центра.
Тверская область показала себя в светлых тонах.
Тверская область показала себя в светлых тонах.
Свой стенд показала и Смоленская область. Он был оформлен в оттенках красного, и на нем были представлены алмазы.
Свой стенд показала и Смоленская область. Он был оформлен в оттенках красного, и на нем были представлены алмазы.
Гостей стенда встречали девушки в красно-черных платьях и красных кокошниках.
Гостей стенда встречали девушки в красно-черных платьях и красных кокошниках.
Стенд Вологодчины был представлен в красно-белых тонах и оформлен с местной айдентикой с кружевными узорами.
Стенд Вологодчины был представлен в красно-белых тонах и оформлен с местной айдентикой с кружевными узорами.
Комплимент от Русского Севера – бутерброды с черной икрой.
Комплимент от Русского Севера – бутерброды с черной икрой.
Футуристичным получился стенд Республики Башкортостан.
Футуристичным получился стенд Республики Башкортостан.
Он соединил в себе будущее и древние традиции Башкирии. Гостей также встречали девушки в традиционных костюмах.
Он соединил в себе будущее и древние традиции Башкирии. Гостей также встречали девушки в традиционных костюмах.
Металлические трубы, представленные на стенде Челябинской области, отсылают к местной металлургической отрасли.
Металлические трубы, представленные на стенде Челябинской области, отсылают к местной металлургической отрасли.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.