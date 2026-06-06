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Кобяков рассказал, когда пройдет ПМЭФ-2027 - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:45 06.06.2026
Кобяков рассказал, когда пройдет ПМЭФ-2027

Кобяков: ПМЭФ-2027 пройдет в традиционное время

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский международный экономический форум 2027 года пройдет в традиционное время, даты будут зависеть от международного графика событий, заявил Антон Кобяков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум 2027 года пройдет в традиционное время, даты зависят от международного графика событий, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
«
"Форум проходит всегда приблизительно в одно и то же время, это традиционное время нашего проведения. Посмотрим по международному графику событий, что произойдет в мире… Стабильность дат международного экономического форума - она очевидна", - сказал Кобяков журналистам на итоговом брифинге ПМЭФ-2026, отвечая на вопрос, когда в 2027 году пройдет форум.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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