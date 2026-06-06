Кобяков рассказал, когда пройдет ПМЭФ-2027

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"Форум проходит всегда приблизительно в одно и то же время, это традиционное время нашего проведения. Посмотрим по международному графику событий, что произойдет в мире… Стабильность дат международного экономического форума - она очевидна", - сказал Кобяков журналистам на итоговом брифинге ПМЭФ-2026, отвечая на вопрос, когда в 2027 году пройдет форум.