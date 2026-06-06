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Хоккей и бидон молока: как российские компании показаны на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 06.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
14:30 06.06.2026

Хоккей и бидон молока: как российские компании показаны на ПМЭФ-2026

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С 3 по 6 июня проходит главное бизнес-мероприятие года – Петербургский международный экономический форум. Различные российские компании представили себя и свою продукцию на этом событии. При этом каждый подошел к оформлению креативно. О том, какие компании приняли участие в форуме и как они показали себя – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд компании "Логика молока" в форме зеленого бидона органично вписался в пространство.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Стенд компании "Логика молока" в форме зеленого бидона органично вписался в пространство.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Он прекрасно подходил для того, чтобы сделать на его фоне памятную фотографию.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Он прекрасно подходил для того, чтобы сделать на его фоне памятную фотографию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Госкорпорация "Росатом" навеяла посетителям воспоминания о русских сказках.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Госкорпорация "Росатом" навеяла посетителям воспоминания о русских сказках.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В центре стенда стояло огромное волшебное дерево.

ПМЭФ-2026. Работа форума

В центре стенда стояло огромное волшебное дерево.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На площадке "Аэрофлота" гостей традиционно встречали девушки в униформах стюардесс.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На площадке "Аэрофлота" гостей традиционно встречали девушки в униформах стюардесс.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Сам стенд был оформлен в стиле амфитеатра – с нумерацией мест как в самолете.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Сам стенд был оформлен в стиле амфитеатра – с нумерацией мест как в самолете.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Мультимедийная площадка "Газпромнефти" показана в узорах, растениях и вышивке.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Мультимедийная площадка "Газпромнефти" показана в узорах, растениях и вышивке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Хоккейная стилистика преобладала на стенде компании Fonbet.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Хоккейная стилистика преобладала на стенде компании Fonbet.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На площадке даже можно было пробить удар в хоккейные ворота.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На площадке даже можно было пробить удар в хоккейные ворота.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стилистика футуристичного стенда "ФосАгро" – переливающиеся трубы.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Стилистика футуристичного стенда "ФосАгро" – переливающиеся трубы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 10
 
ПМЭФ-2026ФотоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АэрофлотГазпром нефтьФосАгроЛогика молокаFonbet
 
 
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