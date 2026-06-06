Хоккей и бидон молока: как российские компании показаны на ПМЭФ-2026

Стенд компании "Логика молока" в форме зеленого бидона органично вписался в пространство.
Стенд компании "Логика молока" в форме зеленого бидона органично вписался в пространство.
Он прекрасно подходил для того, чтобы сделать на его фоне памятную фотографию.
Он прекрасно подходил для того, чтобы сделать на его фоне памятную фотографию.
Госкорпорация "Росатом" навеяла посетителям воспоминания о русских сказках.
Госкорпорация "Росатом" навеяла посетителям воспоминания о русских сказках.
В центре стенда стояло огромное волшебное дерево.
На площадке "Аэрофлота" гостей традиционно встречали девушки в униформах стюардесс.
На площадке "Аэрофлота" гостей традиционно встречали девушки в униформах стюардесс.
Сам стенд был оформлен в стиле амфитеатра – с нумерацией мест как в самолете.
Сам стенд был оформлен в стиле амфитеатра – с нумерацией мест как в самолете.
Мультимедийная площадка "Газпромнефти" показана в узорах, растениях и вышивке.
Мультимедийная площадка "Газпромнефти" показана в узорах, растениях и вышивке.
Хоккейная стилистика преобладала на стенде компании Fonbet.
Хоккейная стилистика преобладала на стенде компании Fonbet.
На площадке даже можно было пробить удар в хоккейные ворота.
На площадке даже можно было пробить удар в хоккейные ворота.
Стилистика футуристичного стенда "ФосАгро" – переливающиеся трубы.
Стилистика футуристичного стенда "ФосАгро" – переливающиеся трубы.