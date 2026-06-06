Хоккей и бидон молока: как российские компании показаны на ПМЭФ-2026

С 3 по 6 июня проходит главное бизнес-мероприятие года – Петербургский международный экономический форум. Различные российские компании представили себя и свою продукцию на этом событии. При этом каждый подошел к оформлению креативно. О том, какие компании приняли участие в форуме и как они показали себя – в фотоленте РИА Новости.