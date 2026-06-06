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Плющенко заявил, что его сын будет все равно тренироваться в России - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:18 06.06.2026
Плющенко заявил, что его сын будет все равно тренироваться в России

Плющенко: мой сын будет тренироваться в РФ, несмотря на гражданство Азербайджана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Плющенко
Александр Плющенко - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Плющенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сын Евгения Плющенко Александр получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
  • Федерация фигурного катания на коньках России дала Александру Плющенко открепление, и после получения специального документа от Международного союза конькобежцев он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
  • Евгений Плющенко заявил, что его сын будет тренироваться в России.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его сын Александр будет тренироваться в России, несмотря на получение спортивного гражданства Азербайджана.
Ранее стало известно, что Плющенко Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем 21 мая. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
"У нас все хорошо. Тренироваться он будет в России. Стараюсь на хейт не обращать внимания. Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил", - сказал Плющенко журналистам.
Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.
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Фигурное катаниеАзербайджанРоссияЕвгений ПлющенкоФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный союз конькобежцев (ISU)Спорт
 
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