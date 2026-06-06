Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сын Евгения Плющенко Александр получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
- Федерация фигурного катания на коньках России дала Александру Плющенко открепление, и после получения специального документа от Международного союза конькобежцев он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
- Евгений Плющенко заявил, что его сын будет тренироваться в России.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его сын Александр будет тренироваться в России, несмотря на получение спортивного гражданства Азербайджана.
Ранее стало известно, что Плющенко Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем 21 мая. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
"У нас все хорошо. Тренироваться он будет в России. Стараюсь на хейт не обращать внимания. Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил", - сказал Плющенко журналистам.
Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.