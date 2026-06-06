Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Рылов завершил карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двукратный олимпийский чемпион по плаванию на спине Евгений Рылов провел последний заплыв в карьере после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани.
- Рылову 29 лет, он завоевал две золотые медали на Играх в Токио, а также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов провел последний заплыв в карьере после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани.
«
"В 30 лет жизнь только начинается. Ты очень много отдал спорту, но в какой-то момент начинается другая жизнь. И к этому моменту нужно готовиться. Поэтому федерация пропагандирует, что спортсмены не должны бросать учебу. И Евгений в этом плане пример. Это удивительный человек, скромный, очень добрый. Мы рады, что ты присоединился к Федерации водных видов спорта. Продолжай любить спорт и радуй молодое поколение своими наставлениями", - отметил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.
Рылову 29 лет, он завоевал две золотые медали на Играх в Токио. Также на его счету олимпийские серебро и бронза. Кроме того, Рылов является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде.
Чемпионат России по плаванию проходит с 6 по 11 июня.
Тренер сборной назвал пловца Рылова "нужной звездочкой"
22 декабря 2025, 17:41