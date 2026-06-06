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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Рылов завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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17:02 06.06.2026 (обновлено: 17:40 06.06.2026)
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Рылов завершил карьеру

Двукратный чемпион ОИ по плаванию Рылов провел прощальный заплыв в Казани

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский пловец Евгений Рылов
Российский пловец Евгений Рылов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский пловец Евгений Рылов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратный олимпийский чемпион по плаванию на спине Евгений Рылов провел последний заплыв в карьере после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани.
  • Рылову 29 лет, он завоевал две золотые медали на Играх в Токио, а также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов провел последний заплыв в карьере после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани.
Федерация водных видов спорта России 2 июня сообщила, что Рылов завершает карьеру.
«
"В 30 лет жизнь только начинается. Ты очень много отдал спорту, но в какой-то момент начинается другая жизнь. И к этому моменту нужно готовиться. Поэтому федерация пропагандирует, что спортсмены не должны бросать учебу. И Евгений в этом плане пример. Это удивительный человек, скромный, очень добрый. Мы рады, что ты присоединился к Федерации водных видов спорта. Продолжай любить спорт и радуй молодое поколение своими наставлениями", - отметил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.
Рылову 29 лет, он завоевал две золотые медали на Играх в Токио. Также на его счету олимпийские серебро и бронза. Кроме того, Рылов является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде.
Чемпионат России по плаванию проходит с 6 по 11 июня.
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СпортПлаваниеРоссияКазаньТокиоЕвгений Рылов
 
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