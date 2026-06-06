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В Петербурге арестовали иностранца, пытавшегося завербоваться в ВСУ - РИА Новости, 06.06.2026
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19:21 06.06.2026
В Петербурге арестовали иностранца, пытавшегося завербоваться в ВСУ

В Петербурге арестовали иностранца, пытавшегося завербоваться в ВСУ из-за долга

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранец Обандо Урбано был заключен под стражу по обвинению в покушении на участие в качестве наемника в специальной военной операции на стороне ВСУ.
  • Гражданин Колумбии, пытался завербоваться в ВСУ через переписку в социальной сети.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Суд заключил под стражу иностранца, пытавшегося завербоваться в ВСУ из-за карточного долга, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Обандо Урбано, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.3 ст.359 (покушение на участие наемника в вооруженном конфликте - прим. ред.) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
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Следствие полагает, что 11 марта гражданин Колумбии Урбано за пределами России совершил покушение на участие в качестве наемника в специальной военной операции на стороне Вооруженных сил Украины путем переписки в социальной сети TikTok с вербовщиком ВСУ.
"Однако Урбано не довел свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудником отдела дознания Пулковской таможни", - отмечает пресс-служба судов.
В объединенной пресс-службе добавили, что 12 марта он был задержан, а 5 июня ему было предъявлено обвинение.
"В своем ходатайстве следствие также указывало, что Урбано не располагает легальным источником дохода, имеет карточные долги в значительной для него сумме, в связи с чем может вновь предпринять попытку принять участие в вооруженном конфликте в качестве наемника за материальное вознаграждение", - уточняет пресс-служба судов.
Также Урбано подозревается в контрабанде наркотических средств, что и послужило поводом для его задержания Пулковской таможней. Мера пресечения ему избрана по 3 августа.
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