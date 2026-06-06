В Кремле призвали не спешить с выводами из-за письма Зеленского Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков призвал не делать поспешных выводов из-за письма Зеленского Путину.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Спикер Кремля Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов из-за письма Зеленского Владимиру Путину.
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"Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед", — сказал он в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ.
Путин призвал Зеленского идти на выборы
5 июня, 18:13
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
Песков также отмечал, что Путин не раз предлагал главе киевского режима встретиться в Москве, если тот хочет поговорить.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.