Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что развитие отношений между Россией и США требует взаимного желания, подчеркнув, что "танго нужно танцевать вдвоем".
- Он добавил, что Москва в этом вопросе терпелива.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в отношениях России и США, указав на то, что "танго нужно танцевать вдвоем", а представители Вашингтона пока этого не хотят.
"Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят", - сказал Песков в интервью Центральному телевидению Китая, комментируя развитие отношений между двумя странами.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва в этом вопросе терпелива.
«
"Нам некуда спешить", - уточнил он.
Делегация США приняла участие в ПМЭФ-2026, ее возглавляет глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, что соответствует должности главы министерства культуры в США. Ранее в беседе с РИА Новости он высоко отзывался о России, заявлял о планах провести встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и принять участие в пленарном заседании форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.