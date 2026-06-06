Песков прокомментировал развитие отношений с США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в отношениях России и США, указав на то, что "танго нужно танцевать вдвоем", а представители Вашингтона пока этого не хотят.