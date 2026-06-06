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Песков прокомментировал развитие отношений с США - РИА Новости, 06.06.2026
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08:08 06.06.2026 (обновлено: 08:18 06.06.2026)
Песков прокомментировал развитие отношений с США

Песков об отношениях с США: танго нужно танцевать вдвоем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что развитие отношений между Россией и США требует взаимного желания, подчеркнув, что "танго нужно танцевать вдвоем".
  • Он добавил, что Москва в этом вопросе терпелива.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в отношениях России и США, указав на то, что "танго нужно танцевать вдвоем", а представители Вашингтона пока этого не хотят.
"Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят", - сказал Песков в интервью Центральному телевидению Китая, комментируя развитие отношений между двумя странами.
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Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва в этом вопросе терпелива.
«
"Нам некуда спешить", - уточнил он.
Делегация США приняла участие в ПМЭФ-2026, ее возглавляет глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, что соответствует должности главы министерства культуры в США. Ранее в беседе с РИА Новости он высоко отзывался о России, заявлял о планах провести встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и принять участие в пленарном заседании форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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