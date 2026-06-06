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Ракова рассказала о состоянии пациентов, которым пересадили руки - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:49 06.06.2026
Ракова рассказала о состоянии пациентов, которым пересадили руки

Ракова: пациенты, которым впервые в РФ пересадили руки, чувствуют себя хорошо

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАнастасия Ракова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2026
Анастасия Ракова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Анастасия Ракова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В марте в Москве впервые в России провели пересадку рук.
  • Пациенты, которым выполнили пересадку, чувствуют себя хорошо, рассказала Анастасия Ракова.
  • Функциональность пересаженных кистей восстанавливается: один из пациентов уже пишет, водит машину, занимается спортом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пациенты, которым впервые в России выполнили пересадку рук, чувствуют себя хорошо, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В марте московские врачи впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты.
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"Да, действительно, команда врачей института Склифосовского совместно с китайскими коллегами под руководством главного внештатного специалиста, пластического хирурга провели уже две пересадки. В одном случае была пересажена одна кисть, в другом две. Они прижились. Пациенты чувствуют себя хорошо", - рассказала Ракова.
По ее словам, первая операция была проведена в прошлом году и на сегодняшний день функциональность полностью восстановлена. Пациент пишет, водит машину, занимается спортом.
«
"Второй случай был совсем недавно, в феврале месяце. Есть чувствительность, уже простые вещи начинают выполняться. Это, на самом деле, большой прорыв", - добавила Ракова.
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