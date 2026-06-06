Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер России Алексей Оверчук назвал СНГ, ЕАЭС и Союзное государство России и Беларуси перспективными форматами на постсоветском пространстве.

ЕАЭС объединяет пять стран, которые договорились об общих правилах таможенного оформления и четырех главных экономических свободах передвижения: товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Союзное государство России и Беларуси реализует интеграцию по формуле «два государства, одна экономика».

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Содружество Независимых Государственных (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Союзное государство (СГ) России и Белоруссии являются перспективными на постсоветском пространстве, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что СНГ является важнейшим и историческим форматом, где "наиболее широкое" количество стран постсоветского пространства сотрудничают в сфере экономики, обороны и образования. Кроме того, организация подразумевает развитие сотрудничества в развитии транспортной коммуникации.

Казахстан, Киргизия и По словам Оверчука, ЕАЭС является важным экономическим объединением, где между пятью странами - Россия, Белоруссия Армения - реализуются четыре главные экономические свободы передвижения: товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Он подчеркнул, что СГ России и Белоруссии реализует интеграцию по формуле "два государства, одна экономика", где развивается ряд кооперационных проектов.