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Оверчук назвал СНГ, ЕАЭС и СГ перспективными форматами - РИА Новости, 06.06.2026
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14:35 06.06.2026
Оверчук назвал СНГ, ЕАЭС и СГ перспективными форматами

Оверчук: СНГ, ЕАЭС и СГ являются перспективными на постсоветском пространстве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Алексей Оверчук назвал СНГ, ЕАЭС и Союзное государство России и Беларуси перспективными форматами на постсоветском пространстве.
  • ЕАЭС объединяет пять стран, которые договорились об общих правилах таможенного оформления и четырех главных экономических свободах передвижения: товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
  • Союзное государство России и Беларуси реализует интеграцию по формуле «два государства, одна экономика».
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Содружество Независимых Государственных (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Союзное государство (СГ) России и Белоруссии являются перспективными на постсоветском пространстве, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
"Помимо СНГ, конечно же, основной формат, который у нас сегодня развивается, это Евразийский экономический союз, который объединяет сегодня пять стран, договорившихся об общих правилах, связанных с таможенным оформлением... Наиболее продвинутым интеграционным форматом на территории постсоветского пространства является Союзное государство России и Беларуси", - сказал Оверчук "Ленте.ру".
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Он отметил, что СНГ является важнейшим и историческим форматом, где "наиболее широкое" количество стран постсоветского пространства сотрудничают в сфере экономики, обороны и образования. Кроме того, организация подразумевает развитие сотрудничества в развитии транспортной коммуникации.
По словам Оверчука, ЕАЭС является важным экономическим объединением, где между пятью странами - Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения - реализуются четыре главные экономические свободы передвижения: товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Он подчеркнул, что СГ России и Белоруссии реализует интеграцию по формуле "два государства, одна экономика", где развивается ряд кооперационных проектов.
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"Мы делаем все для того, чтобы наши рынки были открыты друг для друга", - подытожил Оверчук.
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РоссияБелоруссияКазахстанАлексей ОверчукСНГЕвразийский экономический союз
 
 
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