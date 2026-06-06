Сечин рассказал, что может оказаться под угрозой после Ормузского кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Сечин заявил, что после Ормузского кризиса под угрозой могут оказаться другие "узкие места" глобальной логистики.
- К ним относятся Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. После Ормузского кризиса под угрозой могут оказаться и другие "узкие места" глобальной логистики, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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"Ормузский кризис – прецедент. Очевидно, что теперь под угрозой могут оказаться и другие "узкие места" глобальной логистики: Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы, имеющие ключевое значение не только для мировой энергетики (через них проходит практически весь объем мирового производства нефти), но и для всей мировой торговли", - сказал он, выступая с докладом "Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?" в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Только начало. Европу замкнуло из-за кризиса в Ормузе
5 июня, 08:00