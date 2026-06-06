Сечин рассказал, что может оказаться под угрозой после Ормузского кризиса

«

"Ормузский кризис – прецедент. Очевидно, что теперь под угрозой могут оказаться и другие "узкие места" глобальной логистики: Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы, имеющие ключевое значение не только для мировой энергетики (через них проходит практически весь объем мирового производства нефти), но и для всей мировой торговли", - сказал он, выступая с докладом "Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?" в рамках ПМЭФ.