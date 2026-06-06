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В МИД попросили информцентр ООН передать материалы по Старобельску генсеку - РИА Новости, 06.06.2026
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16:19 06.06.2026 (обновлено: 16:36 06.06.2026)
В МИД попросили информцентр ООН передать материалы по Старобельску генсеку

Алимов попросил информцентр ООН передать материалы по Старобельску генсеку

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Александр Алимов попросил Владимира Кузнецова передать материалы по Старобельску генеральному секретарю ООН, его специальному представителю по детям и вооруженному конфликту В. Фрезье и профильным структурам Всемирной организации.
МОСКВА, 6 июн- РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов попросил директора Информационного центра ООН в России Владимира Кузнецова передать материалы по Старобельску генсекретарю ООН и спецпредставителю по детям, сообщили в министерстве.
«
Владимиру Кузнецову обращена просьба передать полученные материалы в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке генеральному секретарю, его специальному представителю по детям и вооруженному конфликту В. Фрезье и профильным структурам Всемирной организации", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
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