В МИД попросили информцентр ООН передать материалы по Старобельску генсеку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Александр Алимов попросил Владимира Кузнецова передать материалы по Старобельску генеральному секретарю ООН, его специальному представителю по детям и вооруженному конфликту В. Фрезье и профильным структурам Всемирной организации.
МОСКВА, 6 июн- РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов попросил директора Информационного центра ООН в России Владимира Кузнецова передать материалы по Старобельску генсекретарю ООН и спецпредставителю по детям, сообщили в министерстве.
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"К Владимиру Кузнецову обращена просьба передать полученные материалы в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке генеральному секретарю, его специальному представителю по детям и вооруженному конфликту В. Фрезье и профильным структурам Всемирной организации", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.