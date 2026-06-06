В МИД попросили информцентр ООН передать материалы по Старобельску генсеку

МОСКВА, 6 июн- РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов попросил директора Информационного центра ООН в России Владимира Кузнецова передать материалы по Старобельску генсекретарю ООН и спецпредставителю по детям, сообщили в министерстве.