МИД: Россия надеется, что ООН учтет данные по Старобельску на верификации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия передала информацию по атаке в Старобельске в ООН и рассчитывает, что Секретариат ООН учтет ее при верификации обстоятельств инцидента.
- МИД ожидает от генсекретаря ООН и профильных структур четкого публичного осуждения террористических действий ВСУ.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. РФ рассчитывает, что переданная в ООН информация по атаке в Старобельске будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента, заявили в МИД РФ.
"В Москве рассчитывают, что данная информация будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи замглавы МИД РФ Александра Алимова с директором Информационного центра ООН в РФ Владимиром Кузнецовым.
В МИД РФ подчеркнули, что ожидают от генсекретаря ООН и профильных структур четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ.