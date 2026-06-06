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МИД: Россия надеется, что ООН учтет данные по Старобельску на верификации - РИА Новости, 06.06.2026
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16:19 06.06.2026 (обновлено: 16:40 06.06.2026)
МИД: Россия надеется, что ООН учтет данные по Старобельску на верификации

МИД: РФ надеется, что ООН учтет данные по Старобельску в процессе верификации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия передала информацию по атаке в Старобельске в ООН и рассчитывает, что Секретариат ООН учтет ее при верификации обстоятельств инцидента.
  • МИД ожидает от генсекретаря ООН и профильных структур четкого публичного осуждения террористических действий ВСУ.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. РФ рассчитывает, что переданная в ООН информация по атаке в Старобельске будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента, заявили в МИД РФ.
Москве рассчитывают, что данная информация будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи замглавы МИД РФ Александра Алимова с директором Информационного центра ООН в РФ Владимиром Кузнецовым.
В МИД РФ подчеркнули, что ожидают от генсекретаря ООН и профильных структур четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ.
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