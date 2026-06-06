Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чиновники ООН непублично признают правоту России насчет преступлений киевского режима против детей, рассказал замглавы МИД Александр Алимов.
- Ранее Ванесса Фрезье на заседании Совбеза рассказала об увиденном при поездке в Россию.
- Россия продолжит диалог с ООН по теме преступлений киевского режима против детей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Чиновники ООН непублично признают, что Россия в значительной степени права насчет преступлений киевского режима против детей, рассказал РИА Новости в интервью на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"За закрытыми дверьми ооновцы и более откровенно говорят, признавая значительную долю правды, находящейся на нашей стороне, если не полную правду - в той мере, в которой могут признать", - сказал Алимов.
Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит диалог с ООН по теме преступлений киевского режима против детей.
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"Наша работа с их умами, сколь ангажированными они бы ни были, какие-то плоды дает. Есть надежда, что совесть мы разбудим", - сказал также он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.