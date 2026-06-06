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В Ленинградской области сняли ограничения на въезд в Большую Ижору - РИА Новости, 06.06.2026
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20:19 06.06.2026
В Ленинградской области сняли ограничения на въезд в Большую Ижору

В Ленинградской области сняли ограничения на въезд в Большую Ижору после пожара

CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova (color correction) / Приморское шоссе: Большая Ижора, Ломоносовский район, Ленинградская областьБольшая Ижора
Большая Ижора - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova (color correction) / Приморское шоссе: Большая Ижора, Ломоносовский район, Ленинградская область
Большая Ижора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ограничения движения транспорта на въезд в Большую Ижору сняли.
  • Превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ после пожара не выявлено.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения движения транспорта на въезд в Большую Ижору Ленинградской области сняты, после пожара превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее он сообщал, что пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, в качестве временной меры было принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием. Позже губернатор сообщил, что жители вернулись из пунктов временного размещения в свои дома.
"Въезд в Большую Ижору свободный, ограничений движения транспорта нет. Леноблэкомилицией в Большую Ижору направлена мобильная лаборатория и проведен забор проб атмосферного воздуха: превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
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