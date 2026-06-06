"Куликово поле" стало финалистом всероссийского конкурса литературы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два издания государственного музея-заповедника "Куликово поле" стали финалистами Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина" — 2026.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Два издания государственного музея-заповедника "Куликово поле" стали финалистами Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина" – 2026, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Как рассказали в музее-заповеднике, в номинации "Образ Родины" в финал вышла серия путеводителей "Куликово поле: практика природных путеводителей", а в номинации "Культурный код" — книга "Приобуть, приодеть – так и есть на что глядеть", в которой представлены верхняя одежда, обувь, головные уборы и украшения из собрания музея-заповедника.
Заместитель директора по культурно-просветительной деятельности "Куликова поля" Кристина Столярова отметила, что музей-заповедник уже много лет является участником и финалистом этого конкурса и поблагодарила его организаторов за высокую оценку их издательской деятельности.
По словам Столяровой, книга "Приобуть, приодеть – так и есть на что глядеть" была издана благодаря этнографической экспедиции, действовавшей в составе музея многие десятилетия.
"У нас сформировалась основательная коллекция этнографии региона Куликово поле. Ее научное осмысление позволило главному хранителю музея Татьяне Наумовой провести огромную исследовательскую работу и издать три этнографических каталога, которые представляют эту уникальную коллекцию", — объяснила она.
Серия путеводителей "Куликово поле: практика природных путеводителей", ставшая финалистом в своей номинации, состоит из шести частей. Они рассказывают о маршрутах по заповедной территории "Куликова поля".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса "Куликово поле"
Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса "Куликово поле"
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© Фото : ГМЗ "Куликово поле"Разворот книги "Ханами на Нижнем Дубике"
Разворот книги "Ханами на Нижнем Дубике"
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
2 из 7
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"Разворот книги "Что на Куликовом поле хвалит кулик"
Разворот книги "Что на Куликовом поле хвалит кулик"
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
4 из 7
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"Разворот книги "Где искать счастье на Куликовом поле"
Разворот книги "Где искать счастье на Куликовом поле"
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
6 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса "Куликово поле"
Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса "Куликово поле"
7 из 7
Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса "Куликово поле"
1 из 7
Разворот книги "Ханами на Нижнем Дубике"
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
2 из 7
Разворот книги "Что на Куликовом поле хвалит кулик"
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
4 из 7
Разворот книги "Где искать счастье на Куликовом поле"
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
6 из 7
Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса "Куликово поле"
7 из 7
"Наш музей посвящен Куликовской битве, но само место, где она произошла, — заповедное. Поэтому одно из основных направлений нашей деятельности — популяризация заповедного наследия Куликова поля, наших лесостепных массивов и уникальных природных памятников", — подчеркнула Столярова.
Всероссийский конкурс региональной и краеведческой литературы "Малая Родина" ежегодно проводится при поддержке Минцифры России. Церемония награждения прошла в рамках XII Книжного фестиваля "Красная площадь", приуроченного ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка.