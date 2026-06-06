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"Куликово поле" стало финалистом всероссийского конкурса литературы - РИА Новости, 06.06.2026
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15:28 06.06.2026 (обновлено: 22:20 06.06.2026)
"Куликово поле" стало финалистом всероссийского конкурса литературы

Издания "Куликова поля" стали финалистами конкурса литературы "Малая Родина"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТуристы возле памятника-обелиска Дмитрию Донскому на Красном Холме в Тульской области
Туристы возле памятника-обелиска Дмитрию Донскому на Красном Холме в Тульской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два издания государственного музея-заповедника "Куликово поле" стали финалистами Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина" — 2026.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Два издания государственного музея-заповедника "Куликово поле" стали финалистами Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина" – 2026, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Как рассказали в музее-заповеднике, в номинации "Образ Родины" в финал вышла серия путеводителей "Куликово поле: практика природных путеводителей", а в номинации "Культурный код" — книга "Приобуть, приодеть – так и есть на что глядеть", в которой представлены верхняя одежда, обувь, головные уборы и украшения из собрания музея-заповедника.
Путеводители представили на презентации проектов музея-заповедника Куликово поле - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Где искать счастье на Куликовом поле? В музее издали серию путеводителей
29 апреля, 09:00
Заместитель директора по культурно-просветительной деятельности "Куликова поля" Кристина Столярова отметила, что музей-заповедник уже много лет является участником и финалистом этого конкурса и поблагодарила его организаторов за высокую оценку их издательской деятельности.
По словам Столяровой, книга "Приобуть, приодеть – так и есть на что глядеть" была издана благодаря этнографической экспедиции, действовавшей в составе музея многие десятилетия.
"У нас сформировалась основательная коллекция этнографии региона Куликово поле. Ее научное осмысление позволило главному хранителю музея Татьяне Наумовой провести огромную исследовательскую работу и издать три этнографических каталога, которые представляют эту уникальную коллекцию", — объяснила она.
Серия путеводителей "Куликово поле: практика природных путеводителей", ставшая финалистом в своей номинации, состоит из шести частей. Они рассказывают о маршрутах по заповедной территории "Куликова поля".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса "Куликово поле"
Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса Куликово поле
Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса "Куликово поле"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 7
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"Разворот книги "Ханами на Нижнем Дубике"
Разворот книги Ханами на Нижнем Дубике
Разворот книги "Ханами на Нижнем Дубике"
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
2 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Степное урочище "Нижний Дубик" на "Куликовом поле"

Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса Куликово поле

Степное урочище "Нижний Дубик" на "Куликовом поле"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 7
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"Разворот книги "Что на Куликовом поле хвалит кулик"
Разворот книги Что на Куликовом поле хвалит кулик
Разворот книги "Что на Куликовом поле хвалит кулик"
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
4 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Шалфей луговой на "Куликовом поле"
Шалфей луговой на Куликовом поле
Шалфей луговой на "Куликовом поле"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
5 из 7
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"Разворот книги "Где искать счастье на Куликовом поле"
Разворот книги Где искать счастье на Куликовом поле
Разворот книги "Где искать счастье на Куликовом поле"
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
6 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса "Куликово поле"
Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса Куликово поле
Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса "Куликово поле"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
7 из 7
Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса "Куликово поле"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 7
Разворот книги "Ханами на Нижнем Дубике"
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
2 из 7

Степное урочище "Нижний Дубик" на "Куликовом поле"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 7
Разворот книги "Что на Куликовом поле хвалит кулик"
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
4 из 7
Шалфей луговой на "Куликовом поле"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
5 из 7
Разворот книги "Где искать счастье на Куликовом поле"
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
6 из 7
Природа в окрестностях Музейно-мемориального комплекса "Куликово поле"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
7 из 7
"Наш музей посвящен Куликовской битве, но само место, где она произошла, — заповедное. Поэтому одно из основных направлений нашей деятельности — популяризация заповедного наследия Куликова поля, наших лесостепных массивов и уникальных природных памятников", — подчеркнула Столярова.
Всероссийский конкурс региональной и краеведческой литературы "Малая Родина" ежегодно проводится при поддержке Минцифры России. Церемония награждения прошла в рамках XII Книжного фестиваля "Красная площадь", приуроченного ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка.
 
ОбществоРоссияА. С. ПушкинЧто не найдешь в учебникеСоциальный навигаторТульская областьКуликово поле (заповедник)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Книжный фестиваль "Красная площадь"
 
 
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