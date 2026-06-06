"Куликово поле" стало финалистом всероссийского конкурса литературы

Краткий пересказ от РИА ИИ Два издания государственного музея-заповедника "Куликово поле" стали финалистами Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина" — 2026.

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Два издания государственного музея-заповедника "Куликово поле" стали финалистами Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина" – 2026, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Как рассказали в музее-заповеднике, в номинации "Образ Родины" в финал вышла серия путеводителей "Куликово поле: практика природных путеводителей", а в номинации "Культурный код" — книга "Приобуть, приодеть – так и есть на что глядеть", в которой представлены верхняя одежда, обувь, головные уборы и украшения из собрания музея-заповедника.

Заместитель директора по культурно-просветительной деятельности "Куликова поля" Кристина Столярова отметила, что музей-заповедник уже много лет является участником и финалистом этого конкурса и поблагодарила его организаторов за высокую оценку их издательской деятельности.

По словам Столяровой, книга "Приобуть, приодеть – так и есть на что глядеть" была издана благодаря этнографической экспедиции, действовавшей в составе музея многие десятилетия.

"У нас сформировалась основательная коллекция этнографии региона Куликово поле. Ее научное осмысление позволило главному хранителю музея Татьяне Наумовой провести огромную исследовательскую работу и издать три этнографических каталога, которые представляют эту уникальную коллекцию", — объяснила она.

Серия путеводителей "Куликово поле: практика природных путеводителей", ставшая финалистом в своей номинации, состоит из шести частей. Они рассказывают о маршрутах по заповедной территории "Куликова поля".

"Наш музей посвящен Куликовской битве, но само место, где она произошла, — заповедное. Поэтому одно из основных направлений нашей деятельности — популяризация заповедного наследия Куликова поля, наших лесостепных массивов и уникальных природных памятников", — подчеркнула Столярова.