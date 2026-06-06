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Россия готова и открыта к новым отношениям с США, заявил Новак - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:46 06.06.2026 (обновлено: 22:50 06.06.2026)
Россия готова и открыта к новым отношениям с США, заявил Новак

Новак: Россия готова и открыта к новым отношениям с США, но мяч у Вашингтона

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия никогда не поворачивалась спиной к США и открыта к новым отношениям.
  • Заявление было сделано на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
НЬЮ-ЙОРК, 6 июн – РИА Новости. Россия никогда не поворачивалась спиной к США, готова и открыта к новым отношениям, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия никогда не поворачивалась спиной к Соединенным Штатам. Мы готовы и открыты к этим новым отношениям. Мяч на вашей стороне", – сказал он в интервью телеканалу NBC на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияСШАВашингтон (штат)В миреАлександр НовакNBC
 
 
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