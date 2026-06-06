Россия готова и открыта к новым отношениям с США, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия никогда не поворачивалась спиной к США и открыта к новым отношениям.
- Заявление было сделано на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
НЬЮ-ЙОРК, 6 июн – РИА Новости. Россия никогда не поворачивалась спиной к США, готова и открыта к новым отношениям, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия никогда не поворачивалась спиной к Соединенным Штатам. Мы готовы и открыты к этим новым отношениям. Мяч на вашей стороне", – сказал он в интервью телеканалу NBC на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.