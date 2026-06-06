Школа экспорта РЭЦ раскрыла секреты успешной карьеры в сфере ВЭД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) в рамках Дня молодежи на ПМЭФ-2026 провела профориентационную лекцию "Кто такой специалист по ВЭД и в чем его ценность для экономики России", сообщает РЭЦ.

"В рамках Дня молодежи на ПМЭФ-2026 состоялась профориентационная лекция "Кто такой специалист по ВЭД и в чем его ценность для экономики России", организованная Школой экспорта Российского экспортного центра", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Модератором выступила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина. В неформальной лекции приняли участие управляющий директор ГК "Солоджи" Максим Доротов, ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) министерства экономического развития РФ Виттория Идрисова, предприниматель Степан Инюточкин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Егор Литвиненко, предприниматель и эксперт по российско-турецкому взаимодействию Иван Стародубцев.

"Специалист по ВЭД - это человек, который сопровождает международную сделку от первого контакта с партнером до получения оплаты на счет. Сегодня мы будем говорить именно про специалистов по ВЭД, которые работают на предприятиях и занимаются экспортом. За каждым экспортным проектом на предприятии стоит конкретный человек, который знает, как его структурировать и довести до результата", – сказала Никитина.

По мнению выступивших экспертов, для построения успешной карьеры в сфере внешнеэкономической деятельности необходимо освоить пять ключевых зон компетенций, развить страновую экспертизу, получить практические навыки еще во время учебы и использовать инфраструктуру государственной поддержки для первого шага в профессию.

Казахстан, Индию, Вьетнам, Монголию, Южную Корею и Основатель и экс-генеральный директор ГК "Таргет Агро" Степан Инюточкин, чья компания экспортирует сою в Китай Японию , раскрыл первый секрет. По мнению Инюточкина, специалист по ВЭД работает на стыке пяти ключевых зон: юридической, финансовой, маркетинговой, логистической и переговорной.

Эксперт по российско-турецкому взаимодействию Иван Стародубцев отметил, что специалист по ВЭД может работать в любой компании, где есть или планируется выход на внешний рынок. Ключевое правило успешной карьеры в этой сфере, по его словам, заключается в диверсификации рынков поставок. Экспортер, который делает ставку на единственное направление, рискует никогда не окупить свои инвестиции, и то же самое, считает Стародубцев, относится и к самому специалисту ВЭД. Он должен диверсифицировать свою занятость и развивать страновую экспертизу.

"Рынок сегодня испытывает острую нехватку страноведов в сегменте ВЭД. Уникальный специалист, который понимает культуру и деловые обычаи конкретной страны, получает возможность выбирать проекты и диктовать условия", – сказал Стародубцев. Он также заявил, что главной задачей такого сотрудника является "умение где бы то ни было стать своим".

Максим Доротов, управляющий директор ГК "Солоджи", перечислил ключевые компетенции специалиста по ВЭД. Ими, по его словам, являются освоение профессиональной базы, состоящей из международного торгового права, таможенного законодательства, Инкотермс, валютного и экспортного контроля, знание иностранных языков, в частности, английского и языка страны специализации, страновая компетентность, переговорная гибкость и аналитическое мышление.

Ректор Всероссийской академии внешней торговли Виттория Идрисова, чей вуз готовит специалистов по ВЭД уже почти век, заявила, что качественное образование в этой сфере невозможно без практики. Стажировки, кейс-чемпионаты, переговорные поединки и студенческие проекты с реальными экспортно ориентированными компаниями, по ее словам, являются второй, не менее важной частью обучения наряду с фундаментальной теоретической базой.

"Любая деятельность сейчас связана с внешнеэкономической. Две основные компоненты успеха - прочная теоретическая основа и практика, эта связка фундаментального образования и ориентации на практику и является ключом к успеху в ВЭД", - отметила ректор ВАВТ.

Отдельное внимание Идрисова уделила важности личных контактов при работе с зарубежными партнерами. "Нельзя отправить электронное письмо в Китай и считать, что контракт у вас в кармане", - заключила Идрисова.

При этом начинающий специалист по ВЭД может воспользоваться существующей инфраструктурой поддержки, напомнил заместитель руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко. Форумы Росмолодежи открыты для участников в возрасте от 14 до 35 лет и позволяют войти в профессиональное сообщество без диплома и опыта работы. Так, например, в сентябре в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи, где можно будет пообщаться со сверстниками из более чем 190 стран и понять их деловую культуру. Литвиненко также отметил, что Росмолодежь реализует программы интенсивов с реальными кейсами и бизнес-наставниками.

"Важно чувствовать, с кем ты ведешь диалог, понимать культурные особенности страны, с которой ты взаимодействуешь. Все держится на межличностной коммуникации", - заявил Литвиненко.

"Специалист по ВЭД - это профессия с широкими горизонтами. Можно прийти в крупную компанию и стать профессионалом, на котором держится все международное направление. Можно дорасти до руководителя и строить экспортную стратегию бизнеса. Можно открыть свое дело, зная рынки, партнеров и правила игры. Можно стать независимым экспертом, к которому обращаются все, кто выходит на конкретный рынок. Это все одна профессия, и в ней умещается множество различных возможностей", – заключила Никитина.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ), в который входят Росэксимбанк , "Эксар" и Школа экспорта РЭЦ, является государственным институтом развития, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). Группа РЭЦ предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых группой РЭЦ, доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".