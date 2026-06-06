Сечин рассказал о последствиях попыток убрать российскую нефть с рынка

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"Если к 16 миллионам баррелей ограничений добавятся 7 миллионов экспорта российской нефти, тогда скорее всего… к уровню в 150-160 добавится еще 100 долларов", - ответил он на вопрос, что случится, если недружественные страны решат ввести новое ограничение в отношении покупателей российской нефти.