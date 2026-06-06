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Сечин рассказал о последствиях попыток убрать российскую нефть с рынка - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:31 06.06.2026 (обновлено: 11:44 06.06.2026)
Сечин рассказал о последствиях попыток убрать российскую нефть с рынка

Сечин: попытка убрать российскую нефть с рынка поднимет цены до $250-260

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Игорь Сечин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что если недружественные страны попытаются убрать российскую нефть с рынка, цены могут вырасти до 250–260 долларов за баррель.
  • Он добавил, что значительная часть экспорта будет поставляться стратегическим партнерам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Если недружественные России страны попробуют убрать всю российскую нефть с рынка, цены вырастут до 250-260 долларов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках ПМЭФ.
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"Если к 16 миллионам баррелей ограничений добавятся 7 миллионов экспорта российской нефти, тогда скорее всего… к уровню в 150-160 добавится еще 100 долларов", - ответил он на вопрос, что случится, если недружественные страны решат ввести новое ограничение в отношении покупателей российской нефти.
"Авторы новых санкционных предложений должны тоже понимать, что из 7 миллионов общего экспорта, мы все-таки сохраним значительную часть экспорта и нам никто не помешает ставить трубную нефть нашим стратегическим партнерам", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияИгорь СечинРоснефть
 
 
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