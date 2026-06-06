Сечин рассказал о последствиях попыток убрать российскую нефть с рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что если недружественные страны попытаются убрать российскую нефть с рынка, цены могут вырасти до 250–260 долларов за баррель.
- Он добавил, что значительная часть экспорта будет поставляться стратегическим партнерам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Если недружественные России страны попробуют убрать всю российскую нефть с рынка, цены вырастут до 250-260 долларов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках ПМЭФ.
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"Если к 16 миллионам баррелей ограничений добавятся 7 миллионов экспорта российской нефти, тогда скорее всего… к уровню в 150-160 добавится еще 100 долларов", - ответил он на вопрос, что случится, если недружественные страны решат ввести новое ограничение в отношении покупателей российской нефти.
"Авторы новых санкционных предложений должны тоже понимать, что из 7 миллионов общего экспорта, мы все-таки сохраним значительную часть экспорта и нам никто не помешает ставить трубную нефть нашим стратегическим партнерам", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.