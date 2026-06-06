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Дабл-дабл Таунса помог "Нью-Йорку" удвоить преимущество в финале НБА - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Баскетбол
 
07:21 06.06.2026
Дабл-дабл Таунса помог "Нью-Йорку" удвоить преимущество в финале НБА

"Нью-Йорк" обыграл "Сан-Антонио" во втором матче финала НБА

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Нью-Йорк Никс» обыграл «Сан-Антонио Сперс» во втором матче финальной серии НБА.
  • Встреча завершилась со счетом 105:104 в пользу «Нью-Йорк Никс».
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" на выезде обыграл "Сан-Антонио Сперс" во втором матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Антонио завершилась со счетом 105:104 (25:34, 31:18, 28:23, 21:29) в пользу гостей, в составе которых самым результативным стал оформивший дабл-дабл Карл-Энтони Таунс (21 очко, 13 подборов). У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал Виктор Вембаньяма (29).
НБА
06 июня 2026 • начало в 03:30
Завершен
Сан-Антонио
104 : 105
Нью-Йорк
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нью-Йорк" удвоил преимущество в серии до четырех побед - 2-0. "Никс" играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1-4).
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
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