Дабл-дабл Таунса помог "Нью-Йорку" удвоить преимущество в финале НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Нью-Йорк Никс» обыграл «Сан-Антонио Сперс» во втором матче финальной серии НБА.
- Встреча завершилась со счетом 105:104 в пользу «Нью-Йорк Никс».
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" на выезде обыграл "Сан-Антонио Сперс" во втором матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Антонио завершилась со счетом 105:104 (25:34, 31:18, 28:23, 21:29) в пользу гостей, в составе которых самым результативным стал оформивший дабл-дабл Карл-Энтони Таунс (21 очко, 13 подборов). У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал Виктор Вембаньяма (29).
06 июня 2026 • начало в 03:30
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"Нью-Йорк" удвоил преимущество в серии до четырех побед - 2-0. "Никс" играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1-4).
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.