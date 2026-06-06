Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что страны Прибалтики не должны рассчитывать на действие пятой статьи Североатлантического договора при продолжении провокационных действий в отношении России.

Картайзер прокомментировал сообщения о возможных провокациях и рисках дальнейшей эскалации между Россией и странами Восточной Европы.

По словам Картайзера, механизмы коллективной защиты НАТО должны применяться только в случае агрессии против государства-члена, а не при эскалации напряженности по инициативе отдельных стран.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Страны Прибалтики не должны рассчитывать на действие пятой статьи Североатлантического договора, если продолжат провокационные действия в отношении России, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, принявший участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Картайзер прокомментировал сообщения о возможных провокациях и рисках дальнейшей эскалации между Россией и отдельными странами Восточной Европы, в частности, прибалтийскими государствами.

"Если такие государства хотят играть в войну с Россией, пусть не просят о поддержке, они ее не получат", - сказал собеседник агентства.

По словам Картайзера, НАТО является "оборонительным союзом", а механизмы коллективной защиты должны применяться только в случае агрессии против государства-члена, а не в ситуациях, когда отдельные страны сами способствуют эскалации напряженности.

Пятая статья Североатлантического договора предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран НАТО рассматривается как нападение на весь альянс.