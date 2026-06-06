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Евродепутат предложил лишить страны Балтии защиты НАТО - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
06:40 06.06.2026
Евродепутат предложил лишить страны Балтии защиты НАТО

Картайзер предложил лишить страны Балтии защиты НАТО за провокации против РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Логотип НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что страны Прибалтики не должны рассчитывать на действие пятой статьи Североатлантического договора при продолжении провокационных действий в отношении России.
  • Картайзер прокомментировал сообщения о возможных провокациях и рисках дальнейшей эскалации между Россией и странами Восточной Европы.
  • По словам Картайзера, механизмы коллективной защиты НАТО должны применяться только в случае агрессии против государства-члена, а не при эскалации напряженности по инициативе отдельных стран.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Страны Прибалтики не должны рассчитывать на действие пятой статьи Североатлантического договора, если продолжат провокационные действия в отношении России, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, принявший участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Картайзер прокомментировал сообщения о возможных провокациях и рисках дальнейшей эскалации между Россией и отдельными странами Восточной Европы, в частности, прибалтийскими государствами.
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Риттер назвал страны Прибалтики активными участниками украинского конфликта
5 июня, 08:19
"Если такие государства хотят играть в войну с Россией, пусть не просят о поддержке, они ее не получат", - сказал собеседник агентства.
По словам Картайзера, НАТО является "оборонительным союзом", а механизмы коллективной защиты должны применяться только в случае агрессии против государства-члена, а не в ситуациях, когда отдельные страны сами способствуют эскалации напряженности.
Пятая статья Североатлантического договора предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран НАТО рассматривается как нападение на весь альянс.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Рига - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
"В скором времени". СМИ рассказали о панике в Прибалтике из-за шага России
5 июня, 15:15
 
ПМЭФ-2026РоссияПрибалтикаБалтияФернан КартайзерНАТО
 
 
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