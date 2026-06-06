МСБ вернул 1,2 млрд рублей неплатежей по контрактам с крупными компаниями

С-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес с начала года смог вернуть более 1,2 миллиарда рублей неплатежей по контрактам с крупными компаниями, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы тоже фиксируем эту проблему. Создан штаб, где разбираемся с кейсами бизнеса совместно с ФАС и корпорацией МСП. Видим, что госкомпании стали менять свое отношение – с начала года помогли вернуть бизнесу более 1,2 миллиарда рублей неплатежей", - сказал Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Он также рассказал, что кроме отработки обращений от МСП в министерстве видят несколько системных решений проблемы.

"Первое – это внедрение электронных актов приемки работ в рамках 223-ФЗ по аналогии с 44-ФЗ. Нормативный срок оплаты увязан с датой подписания акта о приеме выполненных работ. И некоторые заказчики затягивают с подписанием. Электронное актирование сделает процесс прозрачнее", - пояснил министр.

Еще одно решение лежит в плоскости устранения диспропорций между штрафами поставщиков МСП и крупными заказчиками.

"При подписании договора заказчики нередко устанавливают неравные санкции. Для себя, например, предусматривают отсрочку по начислению штрафа, или ограничение максимального размера, а для МСП – максимальные наказания. Прорабатываем закрепление в законодательстве принципов синхронизации штрафов", - отметил Решетников.