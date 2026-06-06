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МСБ вернул 1,2 млрд рублей неплатежей по контрактам с крупными компаниями - РИА Новости, 06.06.2026
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Твой бизнес
 
12:08 06.06.2026
МСБ вернул 1,2 млрд рублей неплатежей по контрактам с крупными компаниями

МСБ смог вернуть 1,2 млрд рублей неплатежей по контрактам с крупными фирмами

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Максим Решетников на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Максим Решетников на ПМЭФ-2026
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С-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес с начала года смог вернуть более 1,2 миллиарда рублей неплатежей по контрактам с крупными компаниями, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
"Мы тоже фиксируем эту проблему. Создан штаб, где разбираемся с кейсами бизнеса совместно с ФАС и корпорацией МСП. Видим, что госкомпании стали менять свое отношение – с начала года помогли вернуть бизнесу более 1,2 миллиарда рублей неплатежей", - сказал Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Он также рассказал, что кроме отработки обращений от МСП в министерстве видят несколько системных решений проблемы.
"Первое – это внедрение электронных актов приемки работ в рамках 223-ФЗ по аналогии с 44-ФЗ. Нормативный срок оплаты увязан с датой подписания акта о приеме выполненных работ. И некоторые заказчики затягивают с подписанием. Электронное актирование сделает процесс прозрачнее", - пояснил министр.
Еще одно решение лежит в плоскости устранения диспропорций между штрафами поставщиков МСП и крупными заказчиками.
"При подписании договора заказчики нередко устанавливают неравные санкции. Для себя, например, предусматривают отсрочку по начислению штрафа, или ограничение максимального размера, а для МСП – максимальные наказания. Прорабатываем закрепление в законодательстве принципов синхронизации штрафов", - отметил Решетников.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
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