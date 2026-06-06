Миру грозит крупнейший пузырь на финансовом рынке, заявил Сечин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сечин предупредил о крупнейшем финансовом пузыре из-за роста доли технологических компаний на американском фондовом рынке.
- Он также считает главным бенефициаром кризиса на Ближнем Востоке нефтегазовые компании из США.
- Конфликт может повлиять на глобальную логистику, угрожая ключевым морским путям.
- Глава "Роснефти" отметил особую роль Арктики как надежного маршрута поставок.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Миру угрожает крупнейший финансовый пузырь, предупредил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"На американском фондовом рынке за последние десять лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%. С учетом ожидаемого выхода на биржу таких гигантов, как SpaceX, OpenAI и Anthropic с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов, этот показатель приблизится к 50%. Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке", — заявил он, выступая с докладом "Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?" на ПМЭФ.
Сечин также прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке. По его мнению, главным бенефициаром кризиса стали американские нефтегазовые компании: экспорт углеводородов из США бьет все рекорды. В то же время из-за ситуации в Ормузском проливе под угрозой могут оказаться и другие "узкие места" глобальной логистики.
"Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы, имеющие ключевое значение не только для мировой энергетики (через них проходит практически весь объем мирового производства нефти), но и для всей мировой торговли", — отметил глава "Роснефти".
По его словам, в этом контексте Арктика имеет особую роль как надежный логистический маршрут.
Сечин добавил, что приостановка судоходства в Ормузе, а также западные санкции усилили диверсификацию платежных инструментов в пользу китайских. Если использование доллара как инструмента ограничений продолжится, то процесс создания альтернатив ему ускорится.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.