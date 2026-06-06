Миру грозит крупнейший пузырь на финансовом рынке, заявил Сечин

"На американском фондовом рынке за последние десять лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%. С учетом ожидаемого выхода на биржу таких гигантов, как SpaceX, OpenAI и Anthropic с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов, этот показатель приблизится к 50%. Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке", — заявил он, выступая с докладом "Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?" на ПМЭФ.