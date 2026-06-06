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Миру грозит крупнейший пузырь на финансовом рынке, заявил Сечин - РИА Новости, 06.06.2026
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10:33 06.06.2026 (обновлено: 11:55 06.06.2026)
Миру грозит крупнейший пузырь на финансовом рынке, заявил Сечин

Сечин: миру грозит крупнейший пузырь на финансовом рынке со времен XIX века

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава "Роснефти" Игорь Сечин
Глава Роснефти Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сечин предупредил о крупнейшем финансовом пузыре из-за роста доли технологических компаний на американском фондовом рынке.
  • Он также считает главным бенефициаром кризиса на Ближнем Востоке нефтегазовые компании из США.
  • Конфликт может повлиять на глобальную логистику, угрожая ключевым морским путям.
  • Глава "Роснефти" отметил особую роль Арктики как надежного маршрута поставок.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Миру угрожает крупнейший финансовый пузырь, предупредил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"На американском фондовом рынке за последние десять лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%. С учетом ожидаемого выхода на биржу таких гигантов, как SpaceX, OpenAI и Anthropic с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов, этот показатель приблизится к 50%. Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке", — заявил он, выступая с докладом "Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?" на ПМЭФ.
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Сечин также прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке. По его мнению, главным бенефициаром кризиса стали американские нефтегазовые компании: экспорт углеводородов из США бьет все рекорды. В то же время из-за ситуации в Ормузском проливе под угрозой могут оказаться и другие "узкие места" глобальной логистики.
"Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы, имеющие ключевое значение не только для мировой энергетики (через них проходит практически весь объем мирового производства нефти), но и для всей мировой торговли", — отметил глава "Роснефти".
По его словам, в этом контексте Арктика имеет особую роль как надежный логистический маршрут.
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Сечин добавил, что приостановка судоходства в Ормузе, а также западные санкции усилили диверсификацию платежных инструментов в пользу китайских. Если использование доллара как инструмента ограничений продолжится, то процесс создания альтернатив ему ускорится.
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