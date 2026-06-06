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Риттер рассказал, когда Европа захочет мира на Украине - РИА Новости, 06.06.2026
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Риттер рассказал, когда Европа захочет мира на Украине

Риттер: Европа захочет мира на Украине, когда сама заплатит серьезную цену

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСкотт Риттер
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Скотт Риттер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Европа захочет завершения конфликта на Украине, только когда сама заплатит серьезную цену.
  • По мнению Риттера, Европа активно вовлечена в конфликт и будет добиваться мира, когда цена конфликта затронет ее национальные интересы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Европа захочет завершения конфликта на Украине, только когда сама заплатит серьезную цену, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт", - сказал Риттер, говоря о перспективах завершения украинского конфликта.
Как отметил собеседник агентства, именно Европа – одна из сторон, стоящих за этим конфликтом, она активно вовлечена в него.
"В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира", - отметил бывший разведчик.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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