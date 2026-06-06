Риттер рассказал, когда Европа захочет мира на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Европа захочет завершения конфликта на Украине, только когда сама заплатит серьезную цену.

По мнению Риттера, Европа активно вовлечена в конфликт и будет добиваться мира, когда цена конфликта затронет ее национальные интересы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Европа захочет завершения конфликта на Украине, только когда сама заплатит серьезную цену, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт", - сказал Риттер , говоря о перспективах завершения украинского конфликта.

Как отметил собеседник агентства, именно Европа – одна из сторон, стоящих за этим конфликтом, она активно вовлечена в него.

"В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира", - отметил бывший разведчик.