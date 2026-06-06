Руководство МИД поощряет творческий подход в работе, заявила Захарова

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"На мой взгляд, нам наше руководство не то что позволило, но стимулировало к творчеству. Нам никогда не говорили о том, в частности, Сергей Викторович (Лавров - ред.), что только так, не отходите от этой колеи. И всегда было предложение, я бы даже сказала, позыв к творческой ноте", - сказала Захарова на полях ПМЭФ.