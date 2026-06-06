Руководство МИД поощряет творческий подход в работе, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство МИД России всегда стимулирует творческий подход в работе, заявила Мария Захарова на полях ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Руководство МИД России всегда стимулирует творческий подход в работе, всегда был позыв в творчестве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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"На мой взгляд, нам наше руководство не то что позволило, но стимулировало к творчеству. Нам никогда не говорили о том, в частности, Сергей Викторович (Лавров - ред.), что только так, не отходите от этой колеи. И всегда было предложение, я бы даже сказала, позыв к творческой ноте", - сказала Захарова на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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