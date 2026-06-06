Рейтинг@Mail.ru
В МИД ждут от Армении соблюдения демократических процедур на выборах - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 06.06.2026
В МИД ждут от Армении соблюдения демократических процедур на выборах

Захарова: Москва ждет от Еревана соблюдения демократических процедур на выборах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от Армении следования демократическим процедурам при подготовке к выборам.
  • Мария Захарова отметила, что в Ереване часто говорят о приверженности демократическим процедурам, но нужно видеть это на деле.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва ожидает, что Армения "не на словах, а на деле" будет следовать демократическим процедурам при подготовке к выборам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Ожидаем, что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам, о приверженности которым там до сих пор разглагольствуют при каждом удобном случае", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
В МИД предупредили о последствиях антидемократического сценария в Армении
00:31
 
МоскваАрменияРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала