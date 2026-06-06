В МИД ждут от Армении соблюдения демократических процедур на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от Армении следования демократическим процедурам при подготовке к выборам.
- Мария Захарова отметила, что в Ереване часто говорят о приверженности демократическим процедурам, но нужно видеть это на деле.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва ожидает, что Армения "не на словах, а на деле" будет следовать демократическим процедурам при подготовке к выборам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.