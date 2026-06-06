Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы", обвинил Урсулу фон дер Ляйен в желании скрыть неудачи политики ЕС выпадами в адрес России.
- Он заявил, что стратегия ЕС на Украине и санкции против России провалились.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очередным выпадом в сторону России хочет скрыть свои провалы, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Накануне глава ЕК обвинила Москву во взрыве беспилотника в румынском порту Констанца.
Накануне глава ЕК обвинила Москву во взрыве беспилотника в румынском порту Констанца.
"Урсула обвиняет Россию, потому что хочет скрыть свои собственные неудачи. Стратегия ЕС на Украине провалилась, санкции против России провалились, у Урсулы ничего не получается. Состояние ЕС — это чистое отчаяние", — говорится в публикации.
Политик добавил, что Европейский союз напрямую финансирует Киев, предоставляет оружие, которое затем используется для нападения на европейские страны.
В пятницу пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который похож на те, что используют ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что объект не принадлежит румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в районе Черного моря.
Политик добавил, что Европейский союз напрямую финансирует Киев, предоставляет оружие, которое затем используется для нападения на европейские страны.
В пятницу пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который похож на те, что используют ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что объект не принадлежит румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в районе Черного моря.