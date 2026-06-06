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"Чистое отчаяние". Заявление фон дер Ляйен о России поразило Запад - РИА Новости, 06.06.2026
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09:12 06.06.2026 (обновлено: 18:04 06.06.2026)
"Чистое отчаяние". Заявление фон дер Ляйен о России поразило Запад

Мема: фон дер Ляйен обвинением в адрес России хочет скрыть свои провалы

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы", обвинил Урсулу фон дер Ляйен в желании скрыть неудачи политики ЕС выпадами в адрес России.
  • Он заявил, что стратегия ЕС на Украине и санкции против России провалились.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очередным выпадом в сторону России хочет скрыть свои провалы, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

Накануне глава ЕК обвинила Москву во взрыве беспилотника в румынском порту Констанца.
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"Урсула обвиняет Россию, потому что хочет скрыть свои собственные неудачи. Стратегия ЕС на Украине провалилась, санкции против России провалились, у Урсулы ничего не получается. Состояние ЕС — это чистое отчаяние", — говорится в публикации.

Политик добавил, что Европейский союз напрямую финансирует Киев, предоставляет оружие, которое затем используется для нападения на европейские страны.

В пятницу пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который похож на те, что используют ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что объект не принадлежит румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в районе Черного моря.
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