Сборная Парагвая с Касересом из "Динамо" обыграла команду Никарагуа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Парагвая одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче со счетом 4:0.
- Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сборная Парагвая сыграет в группе D с командами США, Австралии и Турции.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборная Парагвая на своем поле одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.
Встреча в Асунсьоне завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Каку (17-я минута, пенальти), Мигель Альмирон (42), Матиас Галарза (62) и Александр Майдана (67).
Выступающий в составе московского "Динамо" защитник Хуан Касерес вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 46-й минуте встречи.
Результаты остальных матчей дня:
Пуэрто-Рико - Саудовская Аравия - 0:3;
Канада - Ирландия - 1:1;