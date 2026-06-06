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Сборная Парагвая с Касересом из "Динамо" обыграла команду Никарагуа - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Футбол
 
07:44 06.06.2026
Сборная Парагвая с Касересом из "Динамо" обыграла команду Никарагуа

Сборная Парагвая обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

© Фото : соцсети ФК "Динамо" МоскваХуан Касерес
Хуан Касерес - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : соцсети ФК "Динамо" Москва
Хуан Касерес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Парагвая одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче со счетом 4:0.
  • Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сборная Парагвая сыграет в группе D с командами США, Австралии и Турции.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборная Парагвая на своем поле одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.
Встреча в Асунсьоне завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Каку (17-я минута, пенальти), Мигель Альмирон (42), Матиас Галарза (62) и Александр Майдана (67).
Выступающий в составе московского "Динамо" защитник Хуан Касерес вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 46-й минуте встречи.
Сборная Парагвая примет участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Они сыграют в группе D, где им будут противостоять команды США, Австралии и Турции.
Результаты остальных матчей дня:
Пуэрто-Рико - Саудовская Аравия - 0:3;
Канада - Ирландия - 1:1;
Гаити - Перу - 1:2.
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