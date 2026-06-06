Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эррол Маск заявил, что нынешние украинские власти никто не выбирал.
- По его словам, настоящие политические партии страны находятся в тюрьме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Нынешние украинские власти никто не выбирал, у них нет полномочий на управление страной, заявил РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.
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"Нынешнее правительство Украины никем не избиралось. У них нет ни избирательного мандата, ничего. Настоящие политические партии (Украины - ред.) находятся в тюрьме", - сказал он на полях ПМЭФ.
Из-за постоянных продлений военного положения и мобилизации на Украине проведения парламентских, президентских и местных выборов не происходит, что создает ситуацию, при которой Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года, остается на своей позиции. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Зеленский не представляет Украину, заявил отец Маска
5 апреля, 08:13