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Кризис в Ормузском проливе не продлится долго, считает отец Маска - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:07 06.06.2026 (обновлено: 11:21 06.06.2026)
Кризис в Ормузском проливе не продлится долго, считает отец Маска

Эррол Маск: кризис в Ормузском проливе не продлится долго

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЭррол Маск на ПМЭФ-2026
Эррол Маск на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Эррол Маск на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эррол Маск считает, что кризис в Ормузском проливе будет временным.
  • Высказывание было сделано на полях Петербургского международного экономического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Кризис в Ормузском проливе не будет длиться долго, выразил мнение в интервью РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.
"Я бы сказал, что это очень временно... Я бы не стал слишком беспокоиться по этому поводу", - сказал он на полях ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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