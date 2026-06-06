Кризис в Ормузском проливе не продлится долго, считает отец Маска

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Кризис в Ормузском проливе не будет длиться долго, выразил мнение в интервью РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.

"Я бы сказал, что это очень временно... Я бы не стал слишком беспокоиться по этому поводу", - сказал он на полях ПМЭФ.