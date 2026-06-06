Кризис в Ормузском проливе не продлится долго, считает отец Маска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эррол Маск считает, что кризис в Ормузском проливе будет временным.
- Высказывание было сделано на полях Петербургского международного экономического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Кризис в Ормузском проливе не будет длиться долго, выразил мнение в интервью РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.
"Я бы сказал, что это очень временно... Я бы не стал слишком беспокоиться по этому поводу", - сказал он на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.