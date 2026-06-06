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Отец Илона Маска назвал Евросоюз фейковым объединением - РИА Новости, 06.06.2026
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09:58 06.06.2026
Отец Илона Маска назвал Евросоюз фейковым объединением

Эррол Маск назвал Евросоюз фейковым объединением

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭррол Маск
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эррол Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эррол Маск заявил, что Евросоюз является фейковым объединением, которое не представляет никого.
  • По его словам, население Европы не поддерживает ни блок, ни его правительства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Евросоюз является фейковым объединением, которое не представляет никого и пытается это скрыть, заявил РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.
"Европейский союз никого не представляет. Они - фейк. И они пытаются притвориться, что это не так", - сказал он на полях ПМЭФ.
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Собеседник агентства добавил, что население Европы не поддерживает ни блок, ни правительства региона.
«
"Европа находится в таком положении, что народ не стоит ни за одним правительством там. Никто их не поддерживает", - сказал Маск.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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