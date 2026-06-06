Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эррол Маск заявил, что Евросоюз является фейковым объединением, которое не представляет никого.
- По его словам, население Европы не поддерживает ни блок, ни его правительства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Евросоюз является фейковым объединением, которое не представляет никого и пытается это скрыть, заявил РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.
"Европейский союз никого не представляет. Они - фейк. И они пытаются притвориться, что это не так", - сказал он на полях ПМЭФ.
Собеседник агентства добавил, что население Европы не поддерживает ни блок, ни правительства региона.
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"Европа находится в таком положении, что народ не стоит ни за одним правительством там. Никто их не поддерживает", - сказал Маск.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.