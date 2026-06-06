Алиханов оценил эффект от внедрения маркировки в 2025 году

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"Такой комплексный показатель, как правило, рассчитывается в конце каждого года. Мы недавно получили цифры экономического эффекта от введения маркировки на конец 2025-го. И с 2019 года показатель приблизился к отметке в 1,8 триллиона рублей. Порядка 564 миллиардов – только за 2025 год", - сказал Алиханов.