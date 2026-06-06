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Алиханов оценил эффект от внедрения маркировки в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:33 06.06.2026
Алиханов оценил эффект от внедрения маркировки в 2025 году

Алиханов оценил эффект от внедрения маркировки в 2025 году в 564 млрд руб

© Фото : Минпромторг РоссииМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : Минпромторг России
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Дополнительные налоговые поступления в бюджет от внедрения маркировки в России по итогам прошлого года составили около 564 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«
"Такой комплексный показатель, как правило, рассчитывается в конце каждого года. Мы недавно получили цифры экономического эффекта от введения маркировки на конец 2025-го. И с 2019 года показатель приблизился к отметке в 1,8 триллиона рублей. Порядка 564 миллиардов – только за 2025 год", - сказал Алиханов.
Он отметил, что наибольший фискальный эффект от внедрения маркировки наблюдается на рынках табачной и никотиносодержащей продукции - 858 миллиардов рублей, легкой промышленности - 180 миллиардов рублей и молочной продукции - 169 миллиарда рублей. Эти категории были запущены в маркировке в числе первых.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)маркировка
 
 
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