Рейтинг@Mail.ru
Минцифры ведет переговоры с Apple о возвращении "Макса" в App Store - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
11:20 06.06.2026 (обновлено: 16:03 06.06.2026)
Минцифры ведет переговоры с Apple о возвращении "Макса" в App Store

Шадаев: Минцифры ведет переговоры о возвращении "Макса" в App Store

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер MАХ
Мессенджер MАХ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MАХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры ведет переговоры с Apple о восстановлении приложения платформы "Макс" в App Store, заявил Максут Шадаев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Минцифры ведет переговоры с Apple о восстановлении приложения платформы "Макс" в App Store, заявил журналистам глава Минцифры России Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме.
«

"Ведем переговоры", — сообщил он.

В среду пресс-служба "Макса" подтвердила, что приложение недоступно в App Store, добавив, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Компания запросила разъяснения в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сообщили РИА Новости в нацплатформе.
Позже, в четверг, Шадаев заявил, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более чем 20 миллионам пользователей.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Мессенджер Макс - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В НСПК рассказали о работе над подключением новых банков к "Максу"
5 июня, 12:58
 
ПМЭФ-2026ТехнологииРоссияМаксут ШадаевApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала