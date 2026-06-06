Минцифры ведет переговоры с Apple о возвращении "Макса" в App Store

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Минцифры ведет переговоры с Apple о восстановлении приложения платформы "Макс" в App Store, заявил журналистам глава Минцифры России Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.