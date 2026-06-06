Минцифры ведет переговоры с Apple о возвращении "Макса" в App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минцифры ведет переговоры с Apple о восстановлении приложения платформы "Макс" в App Store, заявил Максут Шадаев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Минцифры ведет переговоры с Apple о восстановлении приложения платформы "Макс" в App Store, заявил журналистам глава Минцифры России Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме.
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"Ведем переговоры", — сообщил он.
В среду пресс-служба "Макса" подтвердила, что приложение недоступно в App Store, добавив, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Компания запросила разъяснения в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сообщили РИА Новости в нацплатформе.
Позже, в четверг, Шадаев заявил, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более чем 20 миллионам пользователей.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.