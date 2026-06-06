Алиханов рассказал о новой программе субсидирования лизинга судов

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпромторг планирует запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов.

Фонд развития промышленности сможет выдавать льготные займы лизинговым компаниям на срок от 15 до 25 лет в зависимости от типа судна.

Программа будет финансироваться в рамках федерального проекта «Производство судов и судового оборудования».

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минпромторг планирует в скором времени запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов, это поддержит верфи и простимулирует обновление флота, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026 глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"В скором времени планируем запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов и их дальнейшую передачу в лизинг. Механизм предполагает, что Фонд развития промышленности сможет выдавать льготные займы лизинговым компания на срок от 15 до 25 лет в зависимости от типа судна", - сказал Алиханов

Он добавил, что такой механизм окажет поддержку российским верфям и простимулирует обновление флота пассажирских и грузовых судов. Финансировать этот инструмент планируется в рамках федерального проекта "Производство судов и судового оборудования".