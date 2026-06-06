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Алиханов рассказал о новой программе субсидирования лизинга судов - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
02:37 06.06.2026
Алиханов рассказал о новой программе субсидирования лизинга судов

Алиханов: Минпромторг запустит новую программу субсидирования лизинга судов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Антон Алиханов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг планирует запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов.
  • Фонд развития промышленности сможет выдавать льготные займы лизинговым компаниям на срок от 15 до 25 лет в зависимости от типа судна.
  • Программа будет финансироваться в рамках федерального проекта «Производство судов и судового оборудования».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минпромторг планирует в скором времени запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов, это поддержит верфи и простимулирует обновление флота, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026 глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"В скором времени планируем запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов и их дальнейшую передачу в лизинг. Механизм предполагает, что Фонд развития промышленности сможет выдавать льготные займы лизинговым компания на срок от 15 до 25 лет в зависимости от типа судна", - сказал Алиханов.
Он добавил, что такой механизм окажет поддержку российским верфям и простимулирует обновление флота пассажирских и грузовых судов. Финансировать этот инструмент планируется в рамках федерального проекта "Производство судов и судового оборудования".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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